Auto si ribalta nel Vibonese, tre feriti. C’è anche il parroco

Un incidente stradale si è verificato stamani a Santo Todaro di Nardodipace coinvolgendo tre persone, tra cui il parroco don Franco Maiolo. Per cause in corso di accertamento, l’auto su cui stavano viaggiando si è capovolta causando diverse ferite ai viaggiatori.

Due di loro hanno riportato un trauma cranico e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, mentre una signora di 80 anni ha avuto conseguenze peggiori e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Adesso si trova al Gom di Reggio Calabria.