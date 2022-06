A Tropea arriva la Festa della Musica

Si consolida il rapporto tra il Comune di Tropea, FIPI e AFI insieme orientati a offrire anche nel 2022 al territorio calabrese una manifestazione che animerà Tropea dal 15 al 19 Giugno con la partecipazione di numerosi ospiti musicali.

Diversi generi musicali, dalla dance, al pop, al folk, alla latin music e al rock, si alterneranno a “Tropea – Festa della Musica 2022”, manifestazione fortemente voluta dal sindaco di Tropea Giovanni Macrì a sostegno della cultura, dello spettacolo e della valorizzazione della musica di oggi e di ieri.

Si parte mercoledì 15 Giugno alle 18:30 con i dj di Goody Music Radio, in Piazza del Cannone fino alle 20:30. Nuovo appuntamento poi giovedi 16 Giugno dalle 18:30 alle 20:30 con un evento dedicato alla musica pop con la musica e la premiazione di alcuni artisti emergenti ma ben noti al pubblico: annunciato Lorenz Simonetti, cantautore e influencer musicale con 12 milioni di like sui social, Francesco Marzio, talentuoso cantautore pop da sempre sostenitore della musica del sud, e gli artisti Luca Veneri e Adela. Terzo appuntamento il 17 giugno dedicato al Pop, al Folk e al mondo musicale latino con la partecipazione di artisti popolari, tra cui Marco Ferradini a cui verrà insignito il premio alla carriera, e gli Amakorà, gruppo di Vazzano affermato nel panorama folk calabrese.

“La Musica al Sud ed i Fondi Europei” è invece il titolo del convegno in programma per sabato 18 giugno alle 11 preso l’Hotel Michelizia, diretto agli operatori dello spettacolo del Sud Italia. Sarà presieduto da Fausto Orsomarso, Assessore al Lavoro, Sviluppo Economico e Turismo Regione Calabria; da Giovanni Macrì, Sindaco di Tropea; Bruno Calvetta, Direttore CCIA di Vibo Valentia; Francesco De Grano, Esperto, di progetti finanziati dai Fondi Europei e del PNRR; Sergio Cerruti, Presidente AFI (Ass.Fonografici Italiani) e Vicepresidente Confindustria Cultura; Roberto Musolino, Direttivo UNCLA (Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori); Alex Zullo Presidente FIPI (Federazione Internazionale Proprietà Intellettuale).

Atteso evento con il rock con il live tour di Sanremo Rock & Trend Festival infine il 19 giugno presso lo Smaila’s Blanca Beach club in via Lungomare a Tropea dalle 15 alle 23:30, con le migliori rock band calabresi selezionate dalla commissione artistica nazionale del noto festival sanremese giunto alla 35^ edizione da cui sono usciti numerosi big italiani (Litfiba, Carmen Consoli, Bluvertigo di Morgan, Tazenda, i Litfiba, Carmen Consoli, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, i Bluvertigo di Morgan. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi, e tanti altri.

Gli eventi de La Festa della Musica 2022 sono organizzati da FIPI e dal Comune di Tropea, con il patrocinio di Regione Calabria, AFI e Confindustria.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.