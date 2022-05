“𝐿𝑒𝑔𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒”: il Sistema Bibliotecario Vibonese presenta un programma ricco di eventi per Il Maggio dei Libri

Ha preso il via il 23 aprile la XII edizione de โ€œIl Maggio dei Libriโ€, campagna ideata dal Centro per il libro e la lettura che punta a favorire e stimolare lโ€™abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.

Anche quest’anno il Sistema Bibliotecario Vibonese partecipa attivamente all’iniziativa, proponendo un calendario ricco di eventi che scandiranno tutto il mese di maggio.

Ad inaugurare questa nuova edizione sarร la presentazione del volume โ€œ๐†๐ข๐š๐œ๐จ๐ฆ๐จ ๐Œ๐š๐ง๐œ๐ข๐ง๐ข. ๐”๐ง ๐š๐ฏ๐ฏ๐จ๐œ๐š๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐ฌ๐ฎ๐โ€ (Pellegrini, 2022) di Paride LEPORACE, in programma a Palazzo Santa Chiara per giovedรฌ 12 maggio alle ore 18:00; a conversare con il vice direttore de Il Quotidiano del Sud, Corrado Lโ€™ANDOLINA e Lorenzo MURATORE. Coordinerร lโ€™incontro Stefano MANDARANO. (Evento in collaborazione con Associazione Valentia)

Il 14 maggio Luca PALAMARA presenterร โ€œ๐‹๐จ๐›๐›๐ฒ ๐ž ๐‹๐จ๐ ๐ ๐žโ€ (Rizzoli, 2022), dirompente confessione sulla spartizione del potere all’interno della magistratura che lโ€™ex magistrato ha reso al giornalista Alessandro SALLUSTI. Si proseguirร con Luigi Tommaso ACHILLE ed il suo ultimo lavoro, โ€œ๐‚๐ซ๐จ๐ง๐š๐œ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข ๐š๐œ๐œ๐š๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฅ๐ฎ๐จ๐ฆ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ๐ข๐ญ๐ญ๐šฬ€ ๐๐ข ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ฅ๐ž๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐‚๐š๐ฅ๐š๐›๐ซ๐ข๐š, ๐๐š๐ฅ๐ฅ‘๐š.๐ƒ. ๐Ÿ๐Ÿ•๐Ÿ“๐Ÿ• ๐š๐ฅ๐ฅ‘๐š.๐ƒ. ๐Ÿ๐Ÿ•๐Ÿ–๐Ÿ•, ๐๐š ๐ฅ๐ฎ๐ข ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ง๐š๐ซ๐ซ๐š๐ญ๐ขโ€ (Libritalia, 2021) (evento patrocinato dallโ€™Ordine degli Architetti di Vibo Valentia), mentre il 26 maggio lโ€™Auditorium del Liceo classico โ€œMorelliโ€ ospiterร la presentazione del volume “๐ˆ ๐ฉ๐š๐ซ๐ฅ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ซ๐ข ๐๐ž๐ฅ ๐•๐ข๐›๐จ๐ง๐ž๐ฌ๐ž ๐๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐”๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐โ€™๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐š ๐‘๐ž๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐š. ๐Ÿ๐Ÿ–๐Ÿ”๐Ÿ–๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ—๐Ÿ’โ€ (Adhoc, 2021) a cura di Anna MURMURA. Il 28 maggio sarร la volta di un incontro sullโ€™editoria che ha fatto la storia di Vibo Valentia: โ€œ๐‹๐ข๐›๐ซ๐ข, ๐ž๐๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐š ๐ž ๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐š ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ฅ๐ž๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐‚๐š๐ฅ๐š๐›๐ซ๐ข๐šโ€, con un ricordo di Pino GRILLO, Mario PORCELLI e Franco TASSONE. Previsti per fine mese, una conversazione con Filippo LA PORTA su โ€œ๐๐š๐ฌ๐จ๐ฅ๐ข๐ง๐ข ๐ž ๐ฅ๐š ๐‚๐š๐ฅ๐š๐›๐ซ๐ข๐šโ€, circa lโ€™โ€amore ingenuoโ€ nutrito del Maestro Corsaro per la nostra terra, e la presentazione dellโ€™ultima opera di Vito TETI, โ€œ๐‹๐š ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ณ๐šโ€, edito da Einaudi.

Sempre nellโ€™ambito de โ€œIl Maggio dei Libriโ€, dal 14 al 30 maggio la Sala โ€œValentia Sensibileโ€ di Palazzo Santa Chiara ospiterร la mostra โ€œ๐” ๐’๐‚๐€๐‘๐€๐™๐™๐”. ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ž ๐๐ข ๐œ๐š๐ซ๐›๐จ๐ง๐š๐ข ๐š ๐’๐ž๐ซ๐ซ๐š ๐’๐š๐ง ๐๐ซ๐ฎ๐ง๐จโ€, un reportage fotografico curato da Mario GRECO.

In programma anche molti eventi per bambini e ragazzi, tra cui il Book talk “๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐ž ๐๐ข ๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ซ๐š๐ ๐š๐ณ๐ณ๐ข“ a cura degli studenti dell’ ITI – ITG di Vibo Valentia; โ€œ๐‚๐ž๐ซ๐œ๐š๐ง๐๐จ ๐ฅโ€™๐š๐ซ๐œ๐จ๐›๐š๐ฅ๐ž๐ง๐จโ€, un pomeriggio di letture e laboratori per i piรน piccoli dedicato al โ€œpapร โ€ dellโ€™elefantino Elmer, lโ€™autore David MCKEE, recentemente scomparso; “(๐ž)๐•๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐๐ข ๐๐จ๐ž๐ฌ๐ข๐š. ๐ˆ๐ง๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข ๐๐ข ๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐ž ๐ซ๐ข๐Ÿ๐ฅ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž“, poesie di guerra, per ricostruire sulle macerie la pace e ridare speranza, reading curato dagli allievi della Scuola secondaria di I grado di Limbadi.