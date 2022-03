La Provincia di Vibo, l’Alberghiero e la Croce Rossa ospiteranno dei profughi ucraini

fattiva all’iniziativa prospettataci dal presidente Solano».

Iniziativa che è in piena sintonia anche con gli intenti fondanti della Croce Rossa, «un’organizzazione internazionale la nostra – ha sottolineato la presidente Caterina Muggeri – che assicura aiuto umanitario e protezione alle vittime delle guerre ed è responsabile delle attività di soccorso. Per cui, secondo lo spirito di solidarietà che ci contraddistingue, ci sentiamo parte attiva del progetto benefico a sostegno dei profughi ucraini tratteggiato nel protocollo d’intesa redatto assieme alla Provincia e all’Alberghiero; con i quali, tra l’altro, – ha chiosato Caterina Muggeri – vi è da tempo sul territorio provinciale una proficua collaborazione (intensificatasi in questi due anni di emergenza Covid) nata dall’intento comune di sostenere i più deboli e bisognosi».

L’iniziativa di inclusione umanitaria, «grazie alla sensibilità del vescovo, Attilio Nostro», – ha reso noto il presidente Solano, si avvarrà anche della collaborazione della Caritas.

«Caritas diocesana che è già operativa e in stretto contatto, attraverso l’organizzazione nazionale, con la Caritas in Ucraina», – ha fatto presente don Figliano. «Abbiamo già avviato una raccolta fondi e attraverso i nostri parroci stiamo, inoltre, avviando un monitoraggio per definire il numero dei potenziali alloggi e delle case a disposizione – ha aggiunto Figliano – il tutto al fine di organizzare, al meglio, l’accoglienza dei profughi ucraini».

Ad esporre al tavolo tecnico gli aspetti di carattere organizzativo, entrando, tra l’altro, anche nei dettagli logistici è stato, subito dopo, il responsabile del Convitto alberghiero, Clemente Tulino. Tavolo di lavoro al quale hanno preso parte anche i docenti, Raffaele Altamore, Raffaelle Cuppari, Vincenzo Pesce e Domenico Villì, stretti collaboratori del preside Barbuto.

A sottolineare, invece, «la necessità di interfacciarsi con tutte le istituzioni e le associazioni presenti sul territorio, attuando un protocollo con procedure standardizzate per favorire l’inclusione nella comunità dei ragazzi ucraini senza ghettizzarli» è stato, nel corso dell’iniziativa, il consigliere provinciale con delega all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle Politiche Comunitarie, Marco Miceli. Sulla stessa lunghezza d’onda di Miceli la collega in Consiglio provinciale con delega alle Pari opportunità, Cultura e Politiche giovanili, Mariateresa Centro. «Sarà bene creare un’interazione istituzionale con compiti e ruoli ben definiti», – ha asserito Mariateresa Centro. Per poi evidenziare «l’importanza della scuola, al fine di integrare in maniera adeguata i ragazzi e farli sentire, quindi, parte attiva della nostra collettività».

Sulla bontà del progetto pilota messo in atto e sulla necessità, in questo momento, di fare rete e creare corresponsabilità si è soffermata, infine, Elisa Fatelli, che in Consiglio provinciale detiene le deleghe all’Edilizia Scolastica e alla Pubblica istruzione. «Attraverso questo progetto pilota abbiamo la possibilità fattiva di integrare questi ragazzi che arrivano dalla guerra, facendoli rimanere a lungo nel nostro territorio. L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di una reale inclusione sociale, anche facendo leva sulla nostra cultura dell’accoglienza, sulle nostre tradizioni, i nostri usi e