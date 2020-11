In fiamme semirimorchio sull’A2 a Sant’Onofrio, intervengono vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti il 17 novembre alle ore 21,30 circa sulla corsia Nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo Km 349 +750 in prossimità dello svincolo di Sant’Onofrio per l’incendio di un semirimorchio che trasportava un container con componentistica per autoveicoli.

L’autista del mezzo, accortosi dell’incendio causato verosimilmente dal surriscaldamento di uno degli assi del semirimorchio, ha arrestato la marcia a bordo carreggiata, chiamato i soccorsi e staccato la motrice.