Viviamo in un’epoca in cui la nostra mente è continuamente sollecitata, ma raramente compresa. Da questa profonda riflessione nasce “Le chiavi della mente”, un testo a due voci scritto da Pasquale Romeo e Perla Romeo. Il volume propone un confronto generazionale su un tema estremamente delicato, muovendosi alla costante ricerca di un “perché” e di un “come”.

Oltre le illusioni del controllo

La mente umana prende decisioni, costruisce identità e crea illusioni di controllo, agendo anche quando non la conosciamo a fondo. Proprio per questo motivo, diventa indispensabile capire come funzioniamo prima di delegare i nostri pensieri, le nostre scelte e la nostra stessa identità a meccanismi automatici che non conosciamo.

“Conoscere se stessi non è un esercizio filosofico, ma un’urgenza concreta”.

Attraverso le lenti delle neuroscienze, della psichiatria e della riflessione sull’identità, il libro smonta l’idea rassicurante di una mente totalmente trasparente e padrona di sé. Al contrario, rivela una mente complessa e spesso opaca, che si attiva e agisce prima ancora che ce ne accorgiamo.

Capire come funziona diventa allora l’unico modo per non subirla e, soprattutto, per non esserne inconsapevolmente governati. L’opera si distacca nettamente dai classici manuali di auto-aiuto: si propone come una guida critica e accessibile per chiunque voglia abitare consapevolmente la propria mente, accettandone limiti, fragilità e potenza.

Il profilo degli autori

Il volume è supportato dalla vasta esperienza clinica e scientifica di Pasquale Romeo, direttore della Struttura complessa di Psichiatria del presidio Ospedaliero di Polistena e docente universitario. Con circa 50 monografie al suo attivo, il professor Romeo è da sempre un attento studioso della post-modernità, quel fragile periodo storico che stiamo attraversando. In questo viaggio a due voci dialoga con Perla Romeo, unendo due generazioni in un confronto stimolante.

Gli appuntamenti sul territorio: date e relatori

Il libro verrà presentato al pubblico attraverso due importanti incontri in Calabria, che vedranno la partecipazione di illustri relatori del panorama accademico, medico e giuridico:

📍 Tappa 1: Roccella Jonica

Quando: Il 6 giugno alle ore 18:00.

Dove: Presso il Convento dei Minimi di Roccella.

Saluti istituzionali: Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

Interventi: Cosimo Lorè (docente universitario di Scienze Forensi a Siena), Salvatore Cosentino (Sostituto Procuratore Generale di Lecce), Anna Bagalà (direttore DSM RC), Giuseppe Trombetta (Direttore Struttura Complessa Psichiatria GOM RC) e Gabriele Calignano (sociologo del crimine e della devianza).

📍 Tappa 2: Reggio Calabria

Quando: Il 9 giugno alle ore 17:00.

Dove: Presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.

Saluti istituzionali: Avvocato Rosario Maria Infantino (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria).

Interventi e Moderazione: Interverrà Aurora Vesto (docente universitaria); l’incontro sarà moderato dall’avvocato Bruno Fiammella.

L’ingresso è libero. Cittadinanza, professionisti e appassionati di scienze umane sono invitati a partecipare.