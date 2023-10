Reggio Calabria – Oggi la consegna del Premio di studio “Gianni Versace” organizzato da Leo e Lions

Si concluderà venerdì 6 ottobre, con la premiazione dei candidati vincitori, il premio borsa di studio “Gianni Versace”, ideato ed organizzato dai Leo e Lions club Reggio Calabria Host, Palmi, Villa San Giovanni Cenide, Roccella Ionica. Il premio vuole certificare il valore degli studenti iscritti e laureati presso l’ateneo reggino, e le loro professionalità mostrate in campo di tesi finale. I due premiati, la dott.sa Roberta Caridi, seguita nel lavoro di elaborato finale dalla prof.sa Maria Teresa Russo e dal co relatore prof. Agostino Sorgonà , ed il Dott. Giuseppe Bova , seguito nel lavoro di tesi dal Prof. Ing. Giuseppe Barbaro e dal co relatore prof. ing. Antonino Fotia, rappresentano due eccellenze nel campo degli studi appena conclusi presso l’ateneo reggino, ed hanno trattato due tematiche diverse ma di impatto importante per la nostra città. La dott.sa Roberta Caridi ha estrapolato e trattato eccellentemente il tema del profilo metabolico di due diversi tipi di “cardo selvatico” presenti in Calabria, studiando l’impatto dell’habitat dei trattamenti di fertilizzazione nel campo del Dipartimento di Agraria, ed il dott. Giuseppe Bova ha con oculata attenzione trattato uno studio relativo all’ispezione e monitoraggio sullo stato di saluto della diga del Menta, nel campo del Dipartimento DICEAM del nostro ateneo reggino.

Le due borse di studio sono frutto del cofinanziamento dei club organizzatori e della Tecno Appalti Italia s.r.l., nella figura del rappresentante unico Dottor Herbert Catalano, che ha voluto sposare il progetto importante alla città, essendo l’imprenditore una figura di spicco della Federazione Antiracket Italiana, vista la sua lotta alla piaga della malavita organizzata. Il messaggio che viene lanciato soprattutto dai giovani professionisti facenti parte del mondo dei Lions è quello di puntare al miglioramento della nostra città, e l’intitolazione a una grande figura va bene Gianni Versace vuole essere di buon auspicio per i vincitori, nella possibilità di raggiungere in città e per la città grandi traguardi.

Le borse di studio verranno consegnate alle ore 17:30 di venerdì 6 ottobre, presso la sala del consiglio del dipartimento DICEAM, ex facoltà di ingegneria.