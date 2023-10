Reggio Calabria – Estetica Oncologica al centro della terza edizione del Grace Day

“L’estetica oncologica non è solo una parentesi di leggerezza durante la quale le donne non pensano alla malattia ma è un’iniezione di fiducia– ha aggiunto Sabrina Zoccali, estetista competente in estetica oncologica –. Uno strumento di supporto psicologico che aiuta a ritrovare forza. Trattiamo il cliente prima, durante e dopo le terapie”.

Gli effetti collaterali si manifestano inevitabilmente sulla cute. Ad esempio – ha fatto eco la farmacista Fabrizia Ghione, specializzata in dermocosmesi oncologica – durante la radio, chemio, terapie ormonali o immunologiche gli esiti sono differenti sulla pelle e richiedono dunque trattamenti specifici ed utilizzare il cosmetico giusto è fondamentale per non creare ulteriori danni.

“Il trucco per riconoscere sé stessi – ha ribadito Pablo Gil Cagnè che nel suo curriculum vanta anche il “Premio Assotutela 2018/19 per le Eccellenze Italiane” per il suo impegno a favore delle donne colpite da tumore o vittime di violenza conferitoli nel febbraio del 2009 al Senato –.Prima di procedere al make up dovremmo tener conto della preparazione della pelle con una opportuna skin care. Il rituale quotidiano deve prevedere tre azioni fondamentali: detergere, lenire e proteggere.L’obiettivo comune è quello di recuperare l’armonia del viso e del corpo e ripristinare l’equilibrio del sistema umano”.

Anche la dermopigmentazione può offrire un sostegno importante: tatuare le aree più colpite dalla caduta dei capelli (tricopigmentazione) o ridisegnare le sopracciglia o tatuare il capezzolo dopo una mastectomia costituiscono spesso un sollievo importante per il paziente. Né è convinto Alessandro Lardi, considerato una sorta di guru, uno dei massimi esperti internazionali della micro e tricopigmentazione che durante il convegno ha trattato la