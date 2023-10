Reggio Calabria – All’AbaRc workshop sulla Pixel Art con Andrea Putortì

Workshop sulla Pixel Art con il docente Andrea Putortì, Game Artist & Indie Dev.

Un appuntamento imperdibile quello programmato dall’Accademia di Belle Arti il prossimo 11,12 e 13 ottobre (con orari dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19) e che vedrà protagonista l’art director, artista 2D/3D e animatore, sia per sviluppatori indie che per grosse aziende videoludiche tripla-A.

L’obiettivo del corso, riservato agli studenti delle scuole di Fumetto ed illustrazione, Grafica, Nuove tecnologie dell’arte (triennio e biennio),è di far apprendere tutte le tecniche di pixel art e animazione necessarie alla produzione di Character Design, Environment Design (background in parallasse), animazioni del personaggio (Idle, Walk, ecc.) e a scorrimento del background e ancora, un GIF animata complessiva di tutti i lavori.

Il workshop, a cura del professore dell’AbaRc Massimo Monorchio e con la collaborazione del docente Giacomo Tufano, insegnerà quindi ai partecipanti sia l’adattamento delle tecniche di design ai videogiochi 2D retrò, sia l’utilizzo ideale della teoria del colore.

“Studenti e studentesse in questi tre giorni, potranno sperimentare ed apprendere tutte le tecniche legate alla Pixel Art e le tecniche di animazione basilari che si applicano nel settore professionale videoludico – ci tiene a sottolinearlo il professore Monorchio -. E poi, si confronteranno con l’Art director ed insegnante Andrea Putortì, ex allievo dell’AbaRc, che dal 2022, è docente di Pixel Art e Animazione presso la The Sign Comics&Arts Academy di Firenze”.

Una tre giorni impegnativa ed interessante che consentirà anche ai partecipanti di avere assegnato un CFA.