Presentazione Reggio Bic, Brunetti: “Sosterremo la candidatura per ospitare l’Euro Cup di basket in carrozzina”

“Siamo sempre felici quando partecipiamo alle presentazioni delle squadre sportive della nostra città, oggi in maniera particolare per la Reggio Calabria Basket in carrozzina. Siamo accanto a loro, per sostenersi ed inviare la città a seguirli perché hanno necessità del supporto di tutti. Anche da oggi lanciamo un messaggio che vuole dire che nulla è impossibile. E lo sport, in questi casi, è tra i migliori esempi di come con coraggio ed ostinazione, con fermezza e convinzione, si possono superare molti ostacoli”. Così il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, prendendo parte oggi al Palacalafiore, della presentazione della squadra Reggio Calabria Basket in carrozzina.

Il primo cittadino ha affermato inoltre “Sosterremo anche la candidatura della Reggio Calabria Bic, per poter ospitare al Palacalafiore l’Euro Cup di basket in carrozzina. Abbiamo tutte le condizioni per poterlo fare, anche dal punto di vista strutturale”. Alla presentazione sono intervenuti, inoltre, il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella, Ilaria D’Anna presidente dell’Asd Reggio Calabria Bic, Antonio Cugliandro coach della squadra e Amelia Cugliandro delegata Fipic Calabria.