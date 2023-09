Si dirigeva a Messina con 4kg di cocaina in macchina: arrestata donna a Villa San Giovanni

Lo scorso sabato, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna della Provincia di Reggio Calabria indagata, allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari, per detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti, aggravati dall’ingente quantità.

Nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Volante del Commissariato, durante un posto di controllo, sottoponeva a controllo un’autovettura condotta da una donna e diretta in Sicilia. Con l’ausilio dell’Unità Cinofila della Questura di Reggio Calabria ed il prezioso contributo del cane Kent, il personale operante rinveniva, abilmente occultati nel vano bagagli dell’autovettura in uso alla donna, 3 panetti del peso complessivo di quasi 4 Kg che, dopo gli esami effettuati dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, risultava essere cocaina.

L’arrestata, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, veniva tradotta presso la Casa Circondariale Giuseppe Panzera plesso S. Pietro di Reggio Calabria.

Dopo la convalida dell’arresto, a cura del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, veniva disposta per la donna la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.