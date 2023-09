Reggio Calabria – Tenta di rubare auto in pieno centro, fermato. Tutti i dettagli

Gli uomini delle volanti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo in flagranza di reato. Il fermato stava armeggiando nei pressi di un’auto con l’intento di rubarla, ma la segnalazione dei cittadini al 113 ha permesso di evitare che il reato si consumasse.

Decisivo è stato il tempestivo intervento dei poliziotti che hanno bloccato il presunto ladro che assieme ad un complice era pronto ad entrare in possesso della vettura. L’auto era una Fiat Panda, parcheggiata in Via Placido Geraci all’incrocio con via Trieste. In pieno centro cittadino.

Il complice è riuscito a fuggire. I due hanno provato avevano l’obiettivo di far partire il mezzo beneficiando di una centralina decodificata, rivenuta sul posto. Per il fermato è stattato l’arresto per tentato furto aggravato in concorso, stessa accusa mosso all’altro uomo in fuga e al momento ignoto.