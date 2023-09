Reggio Calabria – Presentata a Palazzo San Giorgio la 35° edizione di “Bicincittà”

E’ stata presentata presso il Salone dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa della 35° edizione della manifestazione nazionale U.I.S.P. ““BICINCITTA”. Si tratta del tradizionale evento che quest’anno si terrà eccezionalmente il 17 Settembre, in quanto inserito all’interno del programma dell’estate reggina del Comune di Reggio Calabria.

La manifestazione patrocinata dal Comune di Reggio Calabria è organizzata dal Circolo Tennis Crucitti in collaborazione con la U.I.S.P. Provinciale di Reggio Calabria. Demetrio Crucitti, presidente del Circolo Tennis Crucitti ha salutato tutte le autorità e gli amici intervenuti alla conferenza sottolineando “l’importanza di questa manifestazione all’insegna del sano divertimento e della solidarietà”.

“Un evento molto atteso in città – spiegano gli organizzatori – che coinvolge un target variegato di pubblico tra bambini, ragazzi, adulti e nonni. Oltre a diverse centinaia di famiglie che accomunati dalla passione per lo sport ed il benessere ambientale decidono di voler trascorrere una mattinata di divertimento percorrendo con la bici la città da sud a nord”.

Altra novità di quest’ anno è che il Circolo Tennis Crucitti sarà presente in piazza anche il 16 Settembre con il progetto Evergreen Over 65 promosso dalla FITP (Federazione Italiana Tennis Padel), durante il quale moltissimi over 65 saranno coinvolti per provare le due discipline sportive sopra menzionate con insegnanti qualificati. A conclusione della prova sportiva gli over 65 partecipanti, saranno coinvolti in dei balli di gruppo promossi dall’associazione Pretty Woman. Inoltre sempre nella giornata del 16 settembre, il pomeriggio verrà dato spazio anche ai bambini della città che vogliono divertirsi provando sia il tennis che il padel. Si tratta quindi di due giornate intense di sano sport e divertimento per tutti.

Presenti alla conferenza stampa il Sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, il Consigliere delegato Marcantonio Malara, il responsabile regionale settore ciclismo UISP Diego Quattrone, in rappresentanza del gruppo Medical Center Giuliano Delfino, il Presidente Circolo Tennis Crucitti Demetrio Crucitti, la Presidente di Asd Pretty Woman Eugenia Calimi ed il presidente Protezione Civile “Le Aquile” Nino Monteviso. Quest’ultimo ha inoltre anche illustrato l’intero percorso che verrà seguito e dato maggiori informazioni per quanto riguarda la sicurezza prevista per tutto l’intero svolgimento della manifestazione.

Un particolare ringraziamento è stato effettuato anche a tutte le aziende che collaborano alla manifestazione omaggiando tutti i partecipanti con dei gadget. Oltre a tutti i volontari che saranno coinvolti nello svolgimento di questa grande pedalata di solidarietà.

Questo il percorso di “Bicincittà” di Domenica 17 Settembre 2023:

Il percorso sarà con partenza da Piazza Indipendenza.

Ore 9:00 ( ritrovo iscritti Piazzale Stazione Lido – Lungomare Falcomatà)

Ore 10:00 ( Partenza Ufficiale Lungomare Falcomatà )

si proseguirà poi lungo questo tracciato:

Via missori

Largo Ponte Nuovo Calopinace

Via Galvani

Via Mercalli

Via Stadio a Valle

Piazza della pace

Viale Aldo Moro (andata)

Viale Aldo Moro (ritorno)

Piazza della pace

Via Stadio a Monte

Piazzale Stadio nord

Via messina

Largo Botteghelle

Viale Calabria

Via Argine destro Calopinace

Via San Francesco da Paola

Via Tommaso Campanella

Largo Morisani

Via del Torrione

Via D. Romeo

Via De Nava

Piazzale Libertà

Via Italia

Via S. Caterina

Ponte della Libertà

Via Vittorio Veneto

Con arrivo alle ore 13:00 nuovamente presso il Piazzale Stazione Lido – Lungomare Falcomatà.

Saranno distribuiti a tutti i partecipanti iscritti cappelli, zainetto e magliette dell’evento. Previsto inoltre un ristoro per tutti i presenti e il sorteggio di diversi premi.

A conclusione della pedalata un buon gelato per tutti!!!