Reggio Calabria – Bova Marina, sottoscritto contratto per la costruzione del depuratore

È stato sottoscritto ieri presso il Comune di Bova Marina, il contratto con la ditta aggiudicataria del progetto integrato per la costruzione del depuratore.

I lavori avranno inizio tra qualche settimana e secondo il cronoprogramma concordato tra le parti, si concluderanno entro 6 mesi pena l’adozione di misure sanzionatorie onerose per la ditta.

All’incontro hanno preso parte per il Comune di Bova Marina, il sindaco Saverio Zavettieri e l’assessore comunale ai LL.PP. Elvira Tuscano.

“I lavori del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “Realizzazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione di Bova Marina”, finanziati con fondi regionali (un importo totale pari a € 4.212.912,00) consentirà al territorio bovese di poter usufruire di un nuovo sistema di collettamento e depurazione – afferma il primo cittadino Zavettieri -. Gli interventi predisposti consentiranno l’ottenimento dei benefici attesi con un innalzamento del livello della qualità della vita attraverso la tutela e il miglioramento dell’ambiente e condizioni più favorevoli ad un adeguato sviluppo socioeconomico. Un importante passo avanti fondamentale in termini di qualità dell’ambiente. Questo intervento – conclude Zavettieri – rende di attualità il rilancio di progetti in corso per la separazione delle acque bianche da quelle nere ed il rifacimento di tratti di condotte fognarie usurate e che provocano guasti continui nel servizio”.