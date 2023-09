Reggina, Lfa Reggio Calabria: sette acquisti vicini all’annuncio, ecco chi sono

Dopo tante attesa, finalmente il nuovo corso della Reggina velocizza il proprio mercato e sta per proporre alla piazza un elenco di calciatori che formeranno la base di una squadra che deve essere costruita da zero.

Si parte dalle vecchie conoscenze. Nino Barillà e Ciccio Cosenza saranno, salvo sorprese, a disposizione di Trocini. I due cuori amaranto da stagioni giocate nel campionato di Serie C e sono pronti a chiudere il cerchio di carriere importanti, tornando dove sono partiti.

Oltre al centrocampista e al difensore, torna al Sant’Agata anche Alessandro Provazza. L’esterno, che era di proprietà della Reggina non iscritta, lo scorso anno aveva giocato in prestito alla Vis Pesaro.

Ma non è finita: sono attesi a Reggio anche il difensore Ingegneri, reduce dall’esperienza alla Viterbese, e la punta esterna Gabriel Bianco (era alla Pro Sesto in C).

Alla lista si aggiungono anche Domenico Mungo, ex Cosenza e Viterbese, centrocampista offensivo e Manuel Ricci, centrocampista che ha giocato da titolare negli ultimi anni di C.