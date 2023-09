“Racconti di ePolicy: un’opportunità per la scuola”, Versace: “Promuovere uso sicuro e positivo della rete”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto al workshop “Racconti di ePolicy: un’opportunità per la scuola”, promosso dall’Istituto comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona, insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito, a “Save the Children” ed ai partner di Generazioni connesse. L’evento, tenutosi presso la sala “Perri” di Palazzo Alvaro, ha puntato i riflettori sulla promozione di un uso sicuro e positivo della rete e delle tecnologie digitali nelle comunità scolastiche.

«E’ un bene – ha detto Versace ringraziando la dirigente scolastica Simona Sapone – porre l’attenzione su un tema profondamente attuale e spesso sottovalutato dagli stessi istituti che dovrebbero darne maggiore diffusione. Una questione fondamentale e sulla quale, anche di recente, si è concentrato l’interesse delle forze dell’ordine per far comprendere ai ragazzi le potenzialità e, soprattutto, i rischi insiti nel web e nelle nuove tecnologie».

Quindi, il sindaco metropolitano facente funzioni ha espresso «sincera gratitudine nei confronti dei docenti che, nel quotidiano, seguono i nostri figli prestando loro molto più tempo di quello che noi genitori, spesso, riusciamo a fare». «Un grazie sentito da genitore – ha sottolineato – ancor prima che da sindaco facente funzioni, consapevole che non sempre le istituzioni riescono a mettere gli attori principali delle nostre scuole nelle migliori condizioni possibili per poter operare». «La Città Metropolitana – ha concluso Carmelo Versace – così come ogni altro Ente locale, deve essere vista e interpretata come parte integrante di una stessa squadra che punta a raggiungere obiettivi comuni ed importanti».

La platea della sala “Perri”, infine, ha raccolto il saluto dell’assessora all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Lucia Nucera, che si è detta «orgogliosa dell’eccellenza rappresentata dall’Istituto comprensivo “Radice-Alighieri”, pienamente riconosciuta anche a livello nazionale».

«Il termine “navigare” usato per descrivere la fruizione del web – ha sottolineato l’assessora – ci fa comprendere appieno come internet sia un mare sconfinato, rispetto al quale dobbiamo mettere in guardia i nostri ragazzi. C’è da dire, tuttavia, che le nuove tecnologie, spesso bistrattate, sono strumenti molto importanti. Il dramma della pandemia, infatti, attraverso la didattica seguita a distanza, ha aiutato a rafforzare questo concetto».

«Ovviamente – ha concluso Lucia Nucera – è compito nostro quello di mettere i più giovani nelle condizioni di poter frequentare, responsabilmente e consapevolmente, il mondo del digitale che rappresenta, comunque, un’incredibile opportunità di crescita e di apprendimento».