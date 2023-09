La Metrocity riacquisisce la titolarità del Sant’Agata. Sopralluogo con i rappresentanti della Fenice Amaranto

Questa mattina la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha riacquisito la piena titolarità del Centro Sportivo Sant’Agata, dopo la procedura di decadenza attivata la scorsa settimana nei confronti della precedente società.

Successivamente, sempre in mattinata, è stato effettuato un sopralluogo, congiuntamente ai rappresentanti della società La Fenice Amaranto, che ha avuto modo di verificare direttamente sul posto le necessità funzionali per l’imminente avvio delle attività sportive, previsto già per le prossime ore.

In queste ore, una volta ricquisita titolarità del bene, la Città Metropolitana sta predisponendo le azioni tecnico amministrative da intraprendere per l’efficace gestione dell’impianto anche a servizio dell’avvio dell’attività sportiva della nuova società.