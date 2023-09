Il Presidente del Consiglio comunale Marra: “Presto il Consiglio comunale dei ragazzi: uno spazio civico e democratico in cui esprimersi”

“Dare voce ai giovani studenti della nostra città, offrendo loro uno spazio in cui possano esprimersi, confrontarsi e partecipare attivamente e democraticamente, alla formulazione di idee e proposte per l’intera comunità”. E’ questo l’obiettivo che si pone il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria con la prossima istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

“Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, con il prezioso supporto del Consigliere Nino Malara, Presidente della Commissione Cultura e Istruzione, e dell’Assessora all’Istruzione Lucia Nucera, per sviluppare un percorso di educazione civica, ma soprattutto – spiega Marra – di partecipazione attiva e consapevole di tutti quei ragazzi che vorranno cimentarsi, con il loro autentico entusiasmo, in un’esperienza di interlocuzione diretta con gli attori politici ed istituzionali della città. Un progetto che rientra negli obiettivi strategici dell’Amministrazione comunale, in materia di partecipazione giovanile, in linea con gli indirizzi di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà. Non solo dunque un fatto dal valore simbolico, ma un esempio di responsabilizzazione per gli studenti chiamati alla grande sfida della costruzione della classe dirigente ‘di domani’”.

“Ho scritto ai dirigenti scolastici degli Istituti di secondo grado, nell’intento di un cammino condiviso che possa far maturare nei ragazzi, il senso dell’ impegno dentro le istituzioni, e soprattutto l’importanza che da esso derivano nell’ espressione di scelte e posizioni. Penso che sia compito della politica – conclude il Presidente del Consiglio – accorciare le distanze tra giovani generazioni ed istituzioni, dare l’opportunità di scoprire e comprendere anche la macchina amministrativa, ed incoraggiare le giovani generazioni ad occuparsi di temi importanti per aiutarli a maturare una coscienza critica che possa aiutare la crescita culturale della città”.