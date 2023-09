Consegna dei Dottorati di Ricerca alla Mediterranea, Versace: “Giovani ricercatori sono il fiore all’occhiello del nostro Ateneo”

“E’ stata una cerimonia emozionante, carica di significato, un momento che celebra le eccellenze professionali del nostro territorio e le migliori intelligenze che il nostro contesto accademico può esprimere. Ai neo Dottori di Ricerca che quest’oggi hanno ricevuto le Pergamene da parte del Rettore dell’Università Mediterranea, professor Giuseppe Zimbalatti, e dal Coordinatore della scuola di Dottorato, professor Paolo Fuschi, vanno i complimenti delle istituzioni cittadine, insieme con l’augurio di poter proseguire in maniera brillante la loro attività accademica sul nostro territorio”. Così il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace al termine della cerimonia di consegna delle Pergamene ai Dottori di Ricerca tenutasi quest’oggi nell’Aula Magna “Ludovico Quaroni”, plesso di Architettura, dell’Università Mediterranea, in occasione della decima edizione della Notte dei Ricercatori, appuntamento che si svolge in contemporanea in tutta Europa.

“La nostra Università – ha affermato Versace – si conferma sempre più un polo di eccellenza, fucina dove si formano e si sviluppano le competenze più brillanti del nostro territorio. Condivido l’impostazione dell’Ateneo che punta a dare valore a questo impegno. Questi ragazzi, questi validi e scrupolosi ricercatori, sono il fiore all’occhiello dell’intero circuito accademico e non hanno davvero nulla da invidiare ai loro colleghi che operano nelle Università più blasonate. Non solo sono il futuro, ma costituiscono un pilastro del presente del nostro Ateneo e della nostra città. A tutti loro giungano le nostre più fervide felicitazioni per gli straordinari risultati ottenuti e gli auguri di buon lavoro per gli obiettivi che hanno di fronte”.