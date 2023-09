Concluso il corso per Operatore Sociale Generico per i Volontari del Comitato CRI di Taurianova

Si è svolto presso i locali del Comitato di Taurianova, il corso per Operatore Sociale Generico.

La formazione, aperta ai volontari del Comitato CRI rientra nella programmazzione formativa della CRI di Taurianova.

Quattordici nuovi volontari CRI OSG, che si aggiungono alla già numerosa squadra di operatori sociali che svolgono le attività dell’area sociale in tutta la territorialità del Comitato.

L’operatore sociale generico è un volontario CRI impegnato nella pianificazione e implementazione di attività e progetti volti a mitigare, prevenire e rispondere ai differenti meccanismi di esclusione sociale che ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della società nel suo complesso.

Rivolge la propria attività a soggetti vulnerabili (bambini, disabili, anziani, tossicodipendenti, extracomunitari, persone senza fissa dimora…) ed è in grado di realizzare attività basilari in ambito sociale e indirizzare eventualmente l’utente verso strutture e servizi più specializzati. Tra i compiti primari dell’OSG quello di individuare le situazioni di vulnerabilità, determinando i bisogni del singolo e della collettività e mettere in atto azioni di aiuto che tengano conto del contesto di riferimento.

Il corso, della durata di 18 ore ha affrontato diverse tematiche. Lo pscicologo, ha approfondito il tema della comunicazione come strumento per costruire la qualità della relazione e l’approfondimento delle emozioni primarie. Gli assistenti sociali, hanno formato i corsisti sul lavoro in rete, i diversi modelli di welfare europeo e i destinatari dell’azione sociale. Il Formatore Nazionale CRI , ha illustrato come si crea un progetto sociale, il Direttore del corso, il Delegato Tecnico Area sociale del Comitato di Taurianova hanno coordinato i lavori.

“Sono molto soddisfatto – ha commentato il Presidente del Comitato -Emanuele Fazzalari – del risultato di questo Corso OSG. Ho incontrato un gruppo di volontari motivati che hanno superato a pieni voti il colloquio e il test valutativo finale. Sono stati incontri formativi intensi in cui abbiamo avuto la possibilità di approfondire molteplici aspetti, dalla gestione delle emozioni alla progettazione sociale. Mettere in campo personale formato in ambito sociale è una garanzia per gli utenti e aiuta la crescita della CRI nel nostro territorio”.

Nei prossimi giorni i corsisti completeranno la formazione con un tirocinio di 20 ore durante il quale saranno affiancati da tutor esperti.