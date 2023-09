Al via a Caulonia i lavori per il nuovo impianto all’interno del centro sportivo Dicone

L’opera pubblica, che utilizza un finanziamento del Credito sportivo, con ente attuatore la Città Metropolitana, per una cifra di 348 mila euro, prevede la costruzione di tre strutture, una palestra polivalente, dedicata alle attivita’ del basket e della pallavolo, l’area spogliatoi per atleti e arbitri e i bagni per il pubblico.

La palestra avrà dimensioni 24 mt x 34 mt con altezza di mt 11,97 e struttura in legno lamellare ad arco. In questa prima fase saranno realizzate le opere strutturali, le tamponature interne ed esterne, gli intonaci, le predisposizioni dei collegamenti dei servizi a rete e degli impianti interni.

Con l’utilizzo di un ulteriore investimento per circa 750.000 euro, sarà successivamente realizzato il secondo stralcio dell’intervento con il quale sarà data completa e funzionale l’opera. La durata dei lavori attuali, del primo stralcio, è di 140 giorni, con l’ultimazione prevista per fine gennaio 2024.

Al sopralluogo, insieme al sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, erano presenti anche il sindaco di Caulonia, Franco Cagliuso, l’assessore comunale ai lavori pubblici, Lorenzo Commisso e l’assessora comunale alla Cultura e spettacolo Antonella Ierace.

“Si tratta di un’opera complessiva, iniziata qualche anno fa, con il sindaco Giuseppe Falcomatà, con la predisposizione del campo di calcio e che continua oggi con la predisposizione di altre strutture, che sfruttano un altro finanziamento”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace che aggiunge: “Sarà una struttura a supporto della pallavolo e del basket con tutti i servizi annessi per i cittadini di Caulonia ma che sarà importante per tutta l’area del comprensorio. Auspichiamo che diventi non solo un centro di aggregazione sportiva, ma anche di aggregazione sociale, perché dove c’è sport ovviamente c’è anche sociale”.

“E’ importante in questo momento – ha concluso Versace – la vicinanza dell’ente metropolitano, proprio per rilanciare, ancora di più, questi interventi che auspichiamo possano rapidamente andare avanti”. “Quest’opera è importante non solo per noi ma anche per l’intero comprensorio quest’opera. Uniamo in un’unica area diverse discipline sportive che ci auguriamo, attraverso l’impegno costante della Città metropolitana, di completare”. Così il sindaco di Caulonia Franco Cagliuso che aggiunge: “Questo serve ad una comunità, anche per una crescita seria dei nostri ragazzi, lontano dalla strada e da certe logiche. Quindi – ha concluso – siamo particolarmente contenti di quanto sta venendo oggi“.