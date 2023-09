Agenda Urbana: consegnati i lavori di ammodernamento energetico dell’Ex Palazzo Omni e della sede dell’Anagrafe comunale

Sono stati consegnati i lavori di ammodernamento energetico dell’Ex palazzo Omni, immobile che ospita alcuni uffici dell’Ente, e la sede dell’Anagrafe comunale, in via Torrione Prolungamento, per un importo complessivo di 1,6 milioni di euro, a valere sui fondi di Agenda urbana.

Il consigliere comunale Carmelo Romeo, delegato all’importante strumento programmatico e finanziario messo a disposizione dalla Comunità europea, si è detto «particolarmente soddisfatto per due interventi destinati a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e del personale del Comune impegnato in importanti attività per la collettività».

Nel corso dell’affidamento formale dei cantieri alle ditte incaricate, anche alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Albanese, il consigliere Romeo ha parlato di «lavori molto importanti perché permetteranno di migliorare le condizioni degli edifici e, al tempo stesso, garantire il risparmio sui costi attraverso il netto miglioramento delle prestazioni energetiche».

«L’azione posta in essere – ha continuato Romeo – segue le linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà e testimonia, ancora una volta, l’ottima attività svolta dallo staff del settore Agenda Urbana e dal dirigente Carmen Stracuzza. Il mio ringraziamento è rivolto a tutti loro, oltre che alla P.O. Santina Cagliostro, al Rup Claudio Brandi e ai direttori dei lavori Elisa Zoccali Paolo Giustra».

Nel dettaglio, sull’ex Palazzo Omni, per 900 mila euro, verranno messe in campo soluzioni progettuali tecnologicamente innovative e in grado di migliorare le prestazioni ambientali. Gli interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio saranno focalizzati sulla riqualificazione dello stesso, in particolare degli infissi esterni, della copertura, del solaio inferiore e dell’efficientamento degli impianti di climatizzazione.

La sede dell’Anagrafe, invece, destinataria di un finanziamento di 700 mila euro, verrà interessata, fra le altre cose, dalla sostituzione degli infissi esterni con nuovi in legno a taglio termico e degli impianti destinati all’illuminazione dell’edificio, così come dall’adeguamento dell’impianto elettrico generale, dall’installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia e dal cambio dell’ascensore a servizio della struttura.