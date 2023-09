Addio al giornalista giornalista Pietro Bellantoni

E’ venuto a mancare nella notte il giornalista Pietro Bellantoni, che era entrato a far parte della redazione del Tgr della Calabria solo nel marzo scorso.

Pietro era stato colpito pochi mesi dopo l’ingresso in Rai da una brutta malattia.

Aveva solo 42 anni, era giornalista professionista dal 2009, nato a Scilla viveva a Reggio Calabria, è stato redattore per circa dieci anni al Corriere della Calabria. In passato aveva lavorato nelle redazioni di Torino dei quotidiani La Stampa e la Repubblica e, per la tv, a Studio Aperto). Inoltre, è stato direttore responsabile del sito online Ilreggino.it e coordinatore dell’ufficio stampa della Regione Calabria durante la giunta presieduta da Nino Spirlì.