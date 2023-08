Reggio Calabria – Mercoledì a Palazzo Alvaro la presentazione del progetto Metropolis

“M.E.T.R.O.-Polis: il luogo del possibile” è un progetto che nasce con l’ambizione di creare uno spazio sociale, culturale ed educativo permanente, che sia punto di incontro tra due mondi oggi considerati “fragili” ma che, se messi in relazione, possono diventare punto di forza e di riferimento per la comunità tutta: giovani e persone con disabilità.

Finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, vedrà nella veste di ente gestore “Insieme senza barriere”, l’associazione di Melito Porto Salvo impegnata nel campo della disabilità, la cui sede operativa è un fabbricato confiscato alla criminalità organizzata, avuto affidato in comodato d’uso gratuito dal Comune melitese.

Con il progetto in questione, il cui via è previsto nella prima decade di settembre, saranno le persone con disabilità, unitamente ai giovani e ai caregiver di Roghudi, Montebello Jonico e Melito Porto Salvo, nel cui territorio si svolgeranno le attività previste, i costruttori attivi di un luogo aggregativo “su misura”, in cui, attraverso la relazione, l’ascolto, il confronto e la partecipazione, possono sentirsi artefici del proprio futuro e costruttori di percorsi di crescita personali, di benessere e di inclusione armonica. Il tutto utilizzando le emozioni come strumento e le arti come veicolo.

Tra le altre, sono previste attività laboratoriali di teatro, ceramica, falegnameria, clowneria. Saranno tenute dagli esperti del team di associazioni che collaborerà alla riuscita dell’iniziativa. La presentazione del progetto si terrà mercoledì 30 agosto alle 10:30 nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria.

Nell’occasione, la conferenza stampa, condotta dal giornalista Giuseppe Toscano, sarà preceduta dall’esibizione dei ragazzini che frequentano il laboratorio di chitarra di “Insieme senza barriere”, e chiusa con un balletto dal forte impatto emotivo, che vedrà protagonista un ragazzo in carrozzina.

Interverranno il Sindaco facente funzioni Città Metropolitana Carmelo Versace, il delegato Politiche sociali Città Metropolitana Domenico Mantegna, il Sindaco Roghudi Pierpaolo Zavettieri e il Sindaco Montebello Jonico Maria Foti. A presentare “M.E.T.R.O.-Polis: il luogo del possibile” saranno Nunzio Pellicone, presidente “Insieme senza barriere” e i referenti delle associazioni che hanno curato la progettazione: E-Hub Europe, Asedem e Coop Sant’Arsenio.