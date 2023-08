Reggio Calabria – Al via i lavori sul penultimo tratto del Corso Matteotti: modifiche alla circolazione

Proseguono i lavori per il rifacimento integrale del manto stradale in Corso Matteotti a Reggio Calabria. Dopo la pausa agostana, che è coincisa con l’aumento dei flussi turistici, i lavori riprenderanno lunedì 28 agosto, per una nuova tranche, la penultima, cui seguirà nei prossimi giorni l’ultimo tratto nella zona sud di corso Matteotti. A darne notizia in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese, che ha illustrato i contenuti dell’ordinanza, disposta dalla Polizia Locale reggina, che modifica la circolazione del traffico veicolare per i lavori in programma.

Nello specifico, l’intervento previsto per la prossima settimana, finanziato anch’esso con i fondi dei Patti per il Sud, determinerà la chiusura alla circolazione veicolare ed il divieto di sosta in Corso Matteotti nel tratto compreso tra via del Plebiscito e via Cattolica dei Greci, ed in via Valentino tra via dei Bianchi e Corso Matteotti, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e doppio senso di circolazione sul Lungomare Falcomatà tra Salita Camillo Autore e Salita Basile, oltre al divieto di sosta in via Basile.

I mezzi Atam percorreranno il Lungomare Falcomatà in direzione Nord – Sud. La segnaletica sarà collocata in opera e manutenuta a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, che appronterà l’area di cantiere.

“Ci scusiamo con la cittadinanza se i lavori determineranno qualche disagio al flusso del traffico veicolare – ha affermato l’Assessore Rocco Albanese – ma chiaramente sono lavori che vanno fatti e che ci consegneranno, da qui a qualche giorno, una viabilità più scorrevole e sicura anche su quel tratto stradale che risulta uno di quelli a maggiore percorrenza dell’intero reticolato stradale cittadino. Ringrazio i tecnici ed il settore per l’organizzazione della tempistica, la Città Metropolitana ed il Dirigente Pietro Foti, che coordina le attività finanziate con i Patti per il Sud, il Direttore dei Lavori Claudio Brandi ed il Rup Eleonora Megale. Ultimeremo gli interventi nei prossimi giorni, prima dell’inizio delle scuole, in modo da minimizzare i disagi ed evitare ingorghi con l’approssimarsi della ripresa delle attività autunnali”.