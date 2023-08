Reggio Calabria – A Bova Marina straordinario successo per l’ensemble vocale Nova Kanto

Applausi e tanta emozione a Bova Marina per il “Concerto sotto le stelle” dell’Ensemble vocale Nova Kanto.

La bellezza del promontorio Capo San Giovanni e l’incantevole musica del Coro polifonico hanno stregato ieri sera, il numeroso pubblico presente, catapultato in quelle dolci melodie tracciate al pianoforte dal maestro Angelo Orlando.

Il successo del coro, diretto magistralmente dalla maestra Anna Larizza, è la perfetta unione di voci femminili che si intrecciano tra loro esaltando un vasto repertorio caratterizzato da brani che spaziano nei vari generi musicali, dal sacro al profano.

Soddisfatto il sindaco Saverio Zavettieri che ha ribadito “la professionalità e il pregiato talento delle artiste che si sono formate nei Conservatori di Vibo e di Reggio, costituendo un Coro polifonico che rappresenta un’eccellenza della comunità bovese. Un evento molto apprezzato dalla comunità locale e non solo, organizzato dall’assessore Francesco Plutino ed inserito nelle attività promosse dal Comune, all’interno del progetto FILICA, in una cornice suggestiva su un promontorio a picco che è diventato di fatto un teatro all’aperto nel terreno di proprietà della Fondazione Marzano.

Un ringraziamento per la messa in sicurezza del sito va a Calabria Verde che si è occupata di predisporre una ringhiera artistica in legno circoscrivendo l’intera area. La Calabria deve essere orgogliosa di una realtà culturalmente così importante e preziosa – conclude il primo cittadino -. I Nova Kanto sono riusciti a fare del canto un mezzo per relazionarsi e a trasformare ogni melodia, in capacità di ascolto e di presenza”.



Pienamente concorde l’assessore comunale Plutino che nel ringraziare l’amministratore Piero Tuscano,

aggiunge: “Abbiamo chiuso un’altra bellissima serata del programma FILICA (Festival delle identità linguistiche calabresi) che, dall’inizio, si è posto l’obiettivo di valorizzare gli artisti Bovesi. Il coro polifonico Nova Kanto si è esibito sul promontorio di Capo San Giovanni ai piedi della statua della Madonna del Mare, un’atmosfera suggestiva ed emozionante che ha reso ancora più unico il live. Ma le sorprese non sono finite, il programma è lungo e Bova Marina avrà ancora altre belle realtà da raccontare e far conoscere”.