Luciano Ligabue raddoppia le date del concerto a Reggio Calabria

Dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, Luciano Ligabue si prepara a tornare sulle scene live con il tour che lo vedrà protagonista prima all’Arena di Verona, il 9 e 10 ottobre, e poi nei palasport delle principali città italiane, tra cui anche Reggio Calabria con il concerto già annunciato nelle scorse settimane, del 27 novembre. Ma c’è di più: in vista della grande richiesta per le date previste a Padova, Ancona e Reggio Calabria, si aggiungerà una seconda data a quella già programmata: il concerto del 27 novembre al PalaCalafiore, infatti raddoppia con una seconda data il giorno successivo, il 28 novembre. Entrambi i concerti sono a cura della Ticket Service Calabria.

Il nuovo tour di Luciano Ligabue arriverà all’indomani dell’uscita del suo nuovo album di inediti “Dedicato a noi” (Warner Music Italy), in uscita il 22 settembre, a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico. L’album sarà anticipato, dopo il primo brano “Riderai”, dal secondo singolo “Una canzone senza tempo”, disponibile in digitale e in radio a partire dal 25 agosto. “Riderai” e “Una canzone senza tempo” sono stati scritti da Ligabue e prodotti dallo stesso rocker insieme a Fabrizio Barbacci.

Le prevendite per il doppio concerto di Ligabue al PalaCalafiore di Reggio Calabria sono già disponibili attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria oltre che in tutti i punti vendita autorizzati abituali.