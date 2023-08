E’ stato costituito a Motta San Giovanni il nuovo gruppo di appassionati delle storiche Fiat 500 che ha preso il nome di “Simpatiche canaglie in 500”. L’incontro si è svolto nella piazza Municipio del comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Numerosi i partecipanti alla manifestazione di presentazione del nuovo gruppo reggino che da subito fa registrare una quarantina di iscritti. Le auto d’epoca sono state parcheggiate in piazza e, dopo l’inaugurazione, hanno sfilato per le vie di Motta San Giovanni. I proprietari delle utilitarie sono già pronti per essere presenti ad altre sfilate e raduni delle Fiat 500 che saranno organizzati nei centri della Calabria e della Sicilia.

Alla coordinatrice del gruppo, Caterina Squillaci, i soci Domenico Pansera e Graziella Vinci hanno consegnato una targa ricordo in occasione dell’inaugurazione del nuovo gruppo.

Alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni iscritti, dai fratelli Giovanni e Carmelo Genoese, ad Antonino Triglia, Natale Foti, Pietro Megale, Pasquale Freno, Francesco Laganà, Gaetano Pansera, Leo Vadalà, Nina Scaramozzino, Rossella Racco, Daniela Azzarà, Grazia Ilenia Battaglia. Presenti anche le piccole mascotte del gruppo, Pietro, Fortunata, Anna e Giovanni.