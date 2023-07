Una gita a…Spilinga

A pochi chilometri dalle magnifiche spiagge di Capo Vaticano e a due passi dalle bellezze paesaggistiche delle alture del Monte Poro, Spilinga si trova in una posizione strategica tra mare e monti. Un giardino dai mille colori e dai forti contrasti, posto ideale per trascorrere una vacanza al contatto con la natura, senza rinunciare al calore del sole e ai tuffi rinfrescanti nelle acque cristalline della “Costa degli Dei”.





Nelle immediate vicinanze di Spilinga si trovano, ancora oggi, delle grotte nelle quali trovarono rifugio i superstiti delle frane, la più importante di queste è quella della “Madonna delle Fonti” circondata da sorgenti d’acqua in uno scenario da non perdere.

Di notevole interesse storico è la chiesa parrocchiale intitolata a San Giovanni Battista che è stata restaurata sui resti di quella che fu rovinata dal terremoto del 1783; l’altra chiesa, quella di Carciadi, affidata alla protezione della Madonna della Misericordia, fu consacrata nel settembre del 1932.

Anche quest’anno torna più puntuale che mai la sagra della ‘Nduja di Spilinga, nata nel 1975, è una manifestazione di carattere gastronomico, folkloristico e culturale, diventata ormai un evento cult dell’estate calabra. Come da tradizione, la festa vive il suo momento topico l’8 agosto di ogni anno.

Ma le celebrazioni in onore di ‘sua maestà la ‘nduja iniziano già qualche giorno prima. La sagra è anche un’occasione per rivivere vecchie tradizioni del passato, con i giganti Mata e Grifone che sfilano a ritmo di tamburo per i vicoli del borgo e gli stand espositivi lungo Corso Garibaldi.

La gente di Spilinga, infatti, vive la Sagra con entusiasmo e con la voglia di offrire ai tanti visitatori la propria ospitalità e la genuinità delle varie pietanze tradizionali a base di ‘nduja. I vari stand gastronomici offrono piatti prelibati con il piccante insaccato. Dalla pasta alle polpette, dai panini alle pizze, alle bruschette e a tante altre specialità preparate in ossequio alla tradizione.

Non mancano naturalmente gli ospiti musicali, che per la serata dell’8 Agosto sono tutti legati ai ritmi della musica popolare calabrese.



Anche quest’anno si svolgerà l’evento collegato alla Sagra, con la terza edizione dello “Nduja Village”, tre giorni di degustazione, spettacoli e cooking show.

Questo evento si svolgerà come ogni anno in “Piazza 11 settembre”, che verrà trasformata in un villaggio dove sarà possibile degustare sua maestà la nduja di Spilinga, ma anche assistere a cooking show grazie alla presenza di chef stellati che prepareranno un piatto a

base del famoso insaccato.

Quest’anno si è voluto alternare le date, iniziando il 5 Agosto con una serata di presentazione con ingresso gratuito, con un grande dj set e ospiti di livello internazionale; si proseguirà il 7 e l’11 Agosto, con in mezzo la tradizionale sagra dell’8 Agosto.

Il Villaggio della Nduja potrà ospitare fino a un massimo di 3.000 persone, con accesso tramite ticket, acquistabili online o nei principali punti vendita distribuiti in tutta la provincia. Vi aspettiamo!