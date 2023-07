Tutto pronto per l’arrivo delle Frecce Tricolori e l’inizio del Festival dell’Aria in riva allo Stretto

Tutto pronto per l’arrivo delle Frecce Tricolori e l’inizio del Festival dell’Aria in riva allo Stretto. Domani venerdì 28 luglio alle ore 18.00 si svolgerà l’apertura ufficiale del mini villaggio hospitality allestito dalla SviProRe per conto della Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’area adiacente a Torre Nervi. Il villaggio ospiterà attività ludiche e sportive, degustazione di prodotti tipici ed eccellenze del territorio, nonchè i talk e la proiezione di film nelle serate di venerdì e sabato.

All’apertura del villaggio saranno presenti il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, il Consigliere delegato allo Sport di Palazzo Alvaro Giovanni Latella, l’Amministratore di SviProRe Michele Rizzo, il Presidente dell’Aero Club dello Stretto Rino Sculco ed i rappresentanti degli altri Enti ed istituzioni territoriali che hanno compartecipato all’organizzazione dell’evento.

Sabato mattina 29 luglio alle ore 11.00 a Palazzo Alvaro si terrà invece la conferenza stampa di presentazione ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con il programma di volo. All’incontro con la stampa parteciperanno il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il delegato allo Sport Giovanni Latella, il sindaco facente funzioni del Comune Paolo Brunetti, il Presidente dell’Aero Club dello Stretto Rino Sculco, il Colonnello Pilota (R) dell’Aeronautica Militare Francesco Moraci, il Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale Tenente Colonnello Stefano Vit ed il Maggiore Riccardo Chiapolino, speaker ufficiale e responsabile delle Pubbliche Relazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale.