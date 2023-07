Sostegno alle imprese con Reggio Turistica: con la rimodulazione del Pon Metro la dotazione del bando raddoppia

La dotazione finanziaria dell’avviso “Reggio Turistica” a favore delle piccole e medie imprese reggine è passata da 2,6 a 4,7 milioni di euro. A darne notizia in una nota l’Assessora alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria Angela Martino. “Si tratta – ha spiegato Martino – di un impegno che era stato assunto e che, con l’approvazione della rimodulazione del Pon Metro 2014/2020, avvenuta nei giorni scorsi in giunta comunale, si è puntualmente concretizzato. Le risorse inizialmente previste sono state sostanzialmente raddoppiate, e ci consentiranno di sostenere con contributi a fondo perduto le aziende che operano nel settore del turismo, della ricettività, della ristorazione e dell’artigianato locale”.

“L’amministrazione comunale – ha aggiunto Martino – come da preciso indirizzo del sindaco Falcomatà ed oggi del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, ha sempre creduto e continua a credere con grande vigore nel coinvolgimento degli attori dell’economia locale, prevedendo sostegni per gli investimenti nel campo dell’economia circolare in grado di dare maggiore forza ai processi di transizione del nostro tessuto imprenditoriale”.

“Le imprese che hanno partecipato al bando – spiega ancora Martino – sono state chiamate a misurarsi nella redazione di progetti che hanno promosso il riuso e l’utilizzo di materiali e riciclati, la riduzione della produzione di rifiuti e del consumo di acqua e di energia. Temi che fanno parte dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e che saranno nuovamente prioritari nella programmazione del Pon Metro 2021/2027”.

“In questo senso – conclude l’Assessora – il raddoppio delle risorse a disposizione è un’ottima notizia che ci consentirà di premiare molti di più dei progetti che hanno partecipato al bando. In questo senso ci tengo a ringraziare il tessuto imprenditoriale reggino che ha dimostrato, partecipando in modo massiccio al bando indetto dall’Amministrazione, di credere molto ai processi di innovazione, attenzionando in maniera pertinente le tematiche della transizione ambientale e dello sviluppo sostenibile, cogliendo e interpretando in modo efficace l’opportunità offerta dal Comune di Reggio Calabria”.