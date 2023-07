Rifiuti a Reggio Calabria – Cassonetti ingegnerizzati in uso da ottobre

Su richiesta del Consigliere comunale di maggioranza l’Avv. Antonino Castorina è stato audito in Commissione Ambiente il Sindaco F.F. Paolo Brunetti.

Durante la riunione coordinata dal Presidente Giuseppe Nocera si è affrontato il tema sull’aggiudicazione del bando per l’acquisto dei cassonetti ingegnerizzati costati tre milioni di euro di fondi Pon Metro che tuttavia ancora ad oggi sono fermi in deposito.

Il sindaco F.F. stimolato dal Consigliere Comunale Castorina ha chiarito che già i cassonetti sono arrivati ma ancora non utilizzati in attesa di una sperimentazione che dovrebbe partire già dal mese di ottobre con la nuova ditta che dovrà andare a gestire il ciclo dei rifiuti in città.

Altra novità, finanziata con i progetti legati al PNRR spiega Brunetti saranno le isole ecologiche itineranti.

E’ stato spiegato durante la commissione alla quale ha preso parte anche il Sindaco f.f. della città Metropolitana Carmelo Versace che si avvierà una fase mista che andrà a cambiare il sistema di raccolta con una sperimentazione che interverrà sia sui grossi complessi residenziali sia nelle zone con ampia densità demografica.

E’ importante monitorare la raccolta dei rifiuti spiega Castorina perché la situazione che viviamo oggi è di enorme difficoltà e gli sforzi profusi dall’amministrazione comunale e metropolitana impattano su ritardi e negligenze che vanno risolte.

Se da un lato è importante avviare un percorso sperimentale misto conclude Castorina dall’altro serve definire interventi straordinari anche con l’inter-force per fare fronte alle discariche abusive ed all’abbandono incondizionato di rifiuti localizzato in specifiche zone della città.