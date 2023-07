Reggio Calabria – Ritorna l’appuntamento con il Festival del Cinema

riflettore sulle problematiche più delicate del nostro momento storico e sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare e rendere consapevoli soprattutto le nuove generazioni. Partendo da questi presupposti il concorso darà il via anche a interessanti dibattiti stimolando riflessioni attraverso la forza delle immagini e, soprattutto, attraverso le emozioni che solo un film può regalare.

I lavori di valutazione sono stati condotti e conclusi da una giuria d’eccellenza, composta da illustri esponenti di vari settori dell’arte e dell’imprenditoria, presieduta dal regista Mimmo Calopresti, dal presidente onorario Pina Mengano Amarelli, Cavaliere del lavoro e imprenditrice, della storica Amarelli di Rossano, e dai componenti: l’attrice Rita De Donato, il regista Francesco Colangelo, la casting director Paola Squitieri, la giornalista Manuela Iatì, il direttore dell’Accademia di Belle Arti di RC Piero Sacchetti e i critici cinematografici SNCC Paolo Micalizzi, Davide Magnisi e Michela Manente.

Ben 60 i corti in gara per giungere in finale con i 12 in selezione ufficiale, ai quali, nella serata di chiusura del FilmFest, verranno conferiti i relativi premi. Tra i film in rassegna emerge anche il film del regista Federico Rizzo, “999: the other soul of football”, in concorso alla sezione lungometraggi del “Bergamotto d’ORO”, che sarà proiettato in prima serata giorno 1° agosto alle ore 19.30 presso la Scalinata Monumentale del Woterfront.

I finalisti in Selezione Ufficiale XVIIª edizione sono: “Lo sport nazionale” – director Andrea Belcastro (Italy), “Caramelle” – director Matteo Panebarco (Italy), “Il Confessore” – director Filippo Pax, Fred Cavallini (Italy), “Cani” – director M.G Naar e Andrea Banfi (Italy), “Ivania” – director Luigi Abanto (Spain), “Sir” – director Maurizio Ravallese (Italy),