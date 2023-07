Reggio Calabria – Primo Memorial Paolo Marino a Villa San Giovanni

Mancano pochi giorni per il primo memorial Paolo Marino, manifestazione sportiva a scopo benefico aperta a tutte le categorie federali e organizzata per il 9 Luglio sul lungomare Cenide/Fata Morgana a Villa San Giovanni.

Alla gara a passo libero, non competitiva, possono partecipare tutti coloro che non sono tesserati.

Promotori dell’evento la Asd Atletica Barbas in collaborazione con la Fidal e altre associazioni ed enti promozionali tutti impegnati attivamente per aiutare i più bisogni.

Il ricavato dell’evento infatti, sarà devoluto all’associazione Aisla Calabria che patrocinerà la maratona insieme al Comune di Villa San Giovanni.

Prezioso il contributo dei coniugi nonché Tecnici sportivi, Tina Marino ed Alfonso Gentile, reduci dall’esperienza insieme a tutta la famiglia Marino, di assistenza al padre affetto da Sla, malattia molto difficile da curare ancora oggi anche a causa dell’inadeguatezza strutturale e sanitaria.

“Nella vita di ognuno di noi c’è o c’è stato un momento particolarmente difficile ed è fortuna di molti poterlo raccontare – afferma Tina Marino -. I problemi di tutti i giorni, ci portano ad andare avanti sempre di fretta e spesso, non ci si ferma neanche un attimo a pensare dimenticando che il pensare è il nostro punto di partenza e non quello di arrivo. Non passa giorno che io non pensi al mio papà, alla malattia che ce lo ha portato via. Si chiama SLA, i malati sono tanti e la cura purtroppo, non esiste”.

Ecco l’importanza dell’appuntamento del 9 Luglio alle ore 16 presso il lungomare Fata Morgana dove saranno allestiti dei gazebo.

Il costo di partecipazione per la categoria non competitiva e giovanile è di euro 5,00, mentre per la categoria competitiva è di euro 10,00.

Solo insieme è possibile essere un concreto arcobaleno di speranza.