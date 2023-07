Reggio Calabria – “Bambino povero” il nuovo videoclip di Mario Nania

“Bambino povero” è il nuovo videoclip di Mario Nania.

Il cantautore calabrese Mario Nania esce con un nuovo brano questa volta però, il tema è sociale e purtroppo sempre attuale.

Ad accompagnarlo in questo nuovo viaggio, il cantante Antonio Simone ed un coro di 11 piccoli artisti che con le loro voci bianche hanno reso il brano unico ed emozionante. Interessante e soave la presenza del corpo di ballo firmato Real Dance con le coreografie della Maestra Mariana Melchionna.

La regia è affidata ad Antonio Rieto. Testo profondo scritto dal tenore pentonese Amerigo Marino che descrive in questa canzone, il nostro vero tempo. Oggi più che mai, paradossalmente, viviamo nell’era della povertà.

Il mondo si divide in un 5℅ di ricchezza e del restante 95℅ di povertà, precarietà, inopia e, soprattutto, di mancanza di carità.

La carità è l’amore che l’apostolo Paolo decantava nella prima lettera ai Corinzi. Oggi a distanza di 2 mila anni abbiamo perso anche la carità e mentre il mondo consacra la smart cibernetica tanti bambini poveri nel resto del pianeta, stanno ancora aspettando che qualcuno si accorga del loro vivere nella fatiscenza.

Una canzone potrà salvare il mondo? Certo che no, ma di sicuro potrà aiutarci a ritrovare quel pizzico di umanità smarrita nei meandri del dominio tecnologico.

La canzone “Bambino povero” è visibile sul canale Youtube dell’artista Mario Nania.