Pnrr e transizione digitale: giovedi 20 luglio a Palazzo San Giorgio un seminario di approfondimento

Giovedì 20 luglio alle 9:30 a Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, si terrà il seminario: “Le risorse del Pnrr per la strategia digitale degli Enti locali”.

Promosso dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il seminario propone un approfondimento ed un confronto sugli interventi di digitalizzazione previsti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare degli enti locali. Un processo di trasformazione già in corso, favorito dalle linee di finanziamento promosse del Pnrr, che riguarderà in maniera specifica i Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, già all’opera nella collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale per lo sviluppo dei processi di transizione.

Al seminario interverranno per i saluti istituzionali i Sindaci facenti funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e della Città Metropolitana, Carmelo Versace. Introduzione affidata agli interventi dell’Assessore comunale Smart City, Domenico Battaglia, e del Consigliere comunale delegato all’Innovazione tecnologica Giuseppe Sera. Relazioneranno Michele Vitiello per la Presidenza del Consiglio dei ministri, su “Consulenza tecnica del Dipartimento Trasformazione Digitale sul territorio”, “PA digitale 2026: i numeri della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, “Il modello della transizione digitale per i Comuni” e “Caratteristiche attuative delle misure”, e Fabio Nicita, RTD Città Metropolitana, su “Innovazione di processo e Change Management”. Le conclusioni e coordinamento dei lavori saranno affidate a Giuseppe Quartuccio RDT del Comune di Reggio Calabria, che approfondirà su “Il digital divide: tra transizione e transazione”.