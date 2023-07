Occhiuto: “La galleria della Limina resterà chiusa 20 mesi”

Dal dicembre 2023, la galleria della Limina rimarrà chiusa per 20 mesi a causa di urgenti lavori di ristrutturazione. Ad annunciarlo, il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso del suo intervento durante l’incontro “Nole: il cammino di una Comunità – Cantieri Aperti”.

Non saranno più i 4 o 5 mesi previsti in precedenza ma oltre un anno e mezzo, con tutte le conseguenze del caso. I centri della costa ionica reggina sarebbero enormemente penalizzati dalla chiusura della strada statale Jonio-Tirreno, maggiore via di comunicazione sia commerciale che turistica dell’intera area. Per ovviare al problema, il Governatore ha assicurato che saranno potenziati i collegamenti ferroviari.