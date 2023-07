Incidente stradale nel messinese, muore un centauro reggino

Tragico incidente stradale a Patti, in provincia di Messina, dove un uomo di 40 anni – Michele Arduca, residente a Reggio Calabria – è morto in seguito a un sinistro autonomo.

L’uomo, a bordo di una moto, stava viaggiando lungo l’asse viario che collega l’autostrada alla frazione marina di Patti quando ha perso il controllo del mezzo in curva volando oltre le barriere di protezione. Il 40enne è stato trasportato all’ospedale di Patti per le gravi ferite riportate, ma non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indaga la polizia stradale.