Festival dei Madonnari a Taurianova, Versace: “Evento di grande valore culturale che riconsegna al territorio la sua specialità ed originalità”

“Un festival che riteniamo importantissimo perché riveste non soltanto un valore culturale e artistico, ma soprattutto perché riconsegna, a questa comunità, quella sua specialità e originalità. A Taurianova verranno oltre 50 artisti provenienti da tutto il Mondo ecco perché un ente di Area vasta come la Città metropolitana, non poteva non supportare in maniera adeguata questo tipo di iniziativa. Lo faremo non soltanto patrocinando il festival, ma anche sostenendolo economicamente”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, partecipando a Taurianova alla presentazione dell’8^ edizione del Festival dei Madonnari, concorso internazionale di artisti che si svolgerà dal 4 al 7 agosto. In quei giorni Taurianova accoglierà i migliori maestri nell’arte del dipinto su strada dedicato alla Madonna, una forma di devozione che travalica i confini nazionali. Per l’occasione la cittadina della Piana sarà quindi protagonista di una grande kermesse, promossa dall’associazione ‘Amici del palco’.

Gli artisti che saranno presenti al festival, è stato detto, avranno anche l’occasione di visitare anche il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e in particolar modo di Bronzi di Riace. Alla presentazione hanno preso parte anche il sindaco di Taurianova, Rocco Biasi, il sindaco di Terranova Sappo Minulio Ettore Tigani, il consigliere regionale Giuseppe Mattiani, per l’associazione ‘Amici del palco’ Giacomo Carioti, la professoressa dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Domenica Galluso, moderati dalla giornalista Nadia Macrì.

“Questa – ha aggiunto Versace – è una di quelle manifestazioni che riveste un grande valore culturale per il nostro territorio. L’impegno della Città metropolitana andrà anche oltre, in quanto a fine agosto abbiamo sponsorizzato il concerto dei ‘Gemelli diversi’, un appuntamento – ha concluso – che abbiamo pensato non solo per Taurianova ma per tutto il territorio metropolitano”.