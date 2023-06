Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La nuova seduta dell’aula Leonida Repaci di Palazzo Alvaro è prevista per oggi pomeriggio lunedì 5 giugno alle ore 14.00 in prima convocazione ed alle 15.00 in seconda.

Unico punto all’ordine del giorno all’esame dell’aula Repaci di Palazzo Alvaro Adozione schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2022 (Proposta n. 45 del 28/4/2023).

Come di consueto la seduta sarà integralmente trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale della Città Metropolitana: https://www.youtube.com/c/CittàMetropolitanadiReggioCalabria