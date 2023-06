Reggio Calabria – Tutti in passerella per Grazia

Amore, allegria, sincerità e lealtà paradossalmente i quattro aggettivi principali per descrivere chi in questo momento è nel cuore di tutti, Grazia Vizzari. Nata il 26 gennaio 2005 a Reggio Calabria

Libera spensierata allegra, regalava emozioni alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le stavano vicino. Una ragazza di sani principi cresciuta con educazione, gentilezza e umiltà, grazie alla sua splendida famiglia, ci narra la sua migliore amica Alessia. Era una ragazzina piccola d’età, ma già grande dentro, si è sempre presa cura dei suoi fratelli come una madre. Fuori casa tra amici, compagni di scuola riusciva sempre a farsi volere bene e circondarsi sempre persone leali, iniziando dalla Calabria dove è cresciuta ed infine a Sarezzo dove attualmente vive.

Quest’anno dopo i 18 anni compiuti, Grazia iniziò a manifestare degli svenimenti anomali, in seguito a degli esami approfonditi è stato diagnosticato un tumore al cervello, operata d’urgenza la ragazza non avrebbe dovuto riportare più probemi, ma sarebbe guarita. Non è andata cosi’! Durante l’operazione qualcosa è andata male, Grazia finisce in coma per poi risvegliarsi in uno stato vegetativo, dove oggi dopo tre mesi ci guarda chiude gli occhi e ogni tanto ci regala dei movimenti con il suo meraviglioso sguardo, ci dice la sua migliore amica Alessia che la aspetta giorno dopo giorno per ritornare a vivere la propria gioventu’ insieme a lei.

L’organizzazione TARANTA NOVA DELLO STRETTO gestita da Stefania Laganà nonchè madre della piccola Alessia amica di Grazia insieme alla JASMIN’S CINEMA MODA AND DANCE, gestita da Sissi Nasuti, Mery Scafaria e Cetty Scafaria, hanno unito le forze creando una raccolta fondi per Grazia durante un evento di canto, ballo e moda.

Il tutto sara’ giorno 9 giugno a partire dalle ore 20