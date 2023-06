Reggio Calabria – Presentazione del marchio Malaghèna

La Mades S.r.l., nella persona del suo amm.re unico arch. Malaga Cavalea, presenta il nuovo ramo d’azienda nel settore moda con la creazione del marchio “Malaghèna”.

Venerdì 9 giugno 2023 alle ore 18:00 presso il salone di Confindustria di Reggio Calabria si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del nuovo marchio di moda “Malaghèna”. La linea, ideata e progettata dall’arch./designer Malaga Cavalea, punta, con particolare attenzione, alla qualità delle materie prime, al design e alla manifattura. Capi di abbigliamento uomo-donna, accessori e gioielli saranno il core business di questo nuovo progetto che guarda ai mercati nazionali e internazionali. Durante la conferenza stampa sarà presentata una prima capsule collection sia mediante contenuti multimediali sia con una piccola esposizione in sede.

L’obiettivo oggi è quello di lanciare il brand sul mercato iniziando a lavorare in modalità pre-order attraverso una piattaforma online e successivamente sviluppare dei corner “Malaghèna” in località e negozi di lusso.

Il progetto nasce dopo anni di analisi, studio e fattibilità di un’idea che vede la sua ideazione e produzione interamente in Calabria.

Anche dal punto di vista grafico, il marchio ha un richiamo strettamente legato al territorio di Reggio Calabria e soprattutto al nostro Stretto di Messina: un corallo stilizzato e due vortici alla base dello stesso ne richiamano fortemente l’attaccamento alla mitologia e alle ben note correnti dello Stretto.

“Il mio attaccamento al mare, al nostro mare e alla nostra terra ha da sempre suscitato in me un forte desiderio di rimanere e fare impresa qui anche e soprattutto in un settore che notoriamente è maggiormente sviluppato al nord Italia”, queste le parole di Malaga Cavalea amm.re unico della Mades S.r.l.

Un parterre illustre di relatori darà sicuramente rilievo e spessore alla manifestazione insieme all’autorevole firma RAI del Dott. Raffaele Malito che ha gentilmente condiviso l’iniziativa moderando la conferenza stampa.

Interverranno:

Ing. Domenico Vecchio – Presidente Confindustria Reggio Calabria