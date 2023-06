Reggio Calabria, la Festa della Musica approda al Museo Archeologico: gli appuntamenti

In occasione della 29esima Giornata della Festa della Musica, promossa dal Ministero della Cultura e dalla Commissione Europea, fervono i preparativi per una settimana di eventi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Si partirà la mattina di mercoledì 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, con il programma “Armonie sul Classico”, offerto dal MArRC grazie alla collaborazione con il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. Il Museo ospiterà nelle sale espositive le “prove aperte” degli allievi del Conservatorio diretto dal prof. Francesco Romano. Alle 11.00 un ensemble del corso di musica d’insieme per strumenti ad arco si sistemerà nello spazio accanto al magnifico Kouros di Rhegion.

«Tra le numerose collaborazioni di questi anni – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino – quella con il Conservatorio “F. Cilea” è una delle più solide, contraddistinta da un dialogo costante e da eventi di successo. Ringrazio il direttore del Conservatorio, l’amico Francesco Romano, per l’entusiasmo manifestato nel voler coniugare arte e musica, portando gli allievi anche quest’anno a suonare tra i capolavori del Museo».

Gli appuntamenti si ripeteranno fino a sabato 24 giugno, alle 11.00 e alle 18.00 circa, valorizzando giovani musicisti e strumenti diversi, come il flauto, il clarinetto e la chitarra.

«Non potevamo perdere questo appuntamento. L’iniziativa, pienamente condivisa dalle due Istituzioni, celebra l’attivo e sempre maggiore coinvolgimento della musica nella vita del Museo – commenta il direttore Romano. Da mercoledì a sabato, due appuntamenti giornalieri per dialogare con i visitatori del museo, attraverso un linguaggio multisensoriale che genera armonia».

Nel pomeriggio di mercoledì 21 giugno un altro grande appuntamento con la musica al Museo: la Corale Polifonica Mater Dei si esibirà alle 18.00 in Piazza Paolo Orsi. Le direttrici dell’associazione, Mariaflavia Bellantone e Caterina Zeffiro, con un coro composto da circa 30 giovani e adulti animeranno il cuore pulsante del Museo, in costante dialogo con i Bronzi di Riace.

E le celebrazioni della Festa della Musica 2023 non finiscono qui. Sarà infatti possibile visitare la nuova mostra “Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell’antichità”, curata dal direttore Malacrino insieme all’archeologa Patrizia Marra e alla dott.ssa Angela Bellia, ricercatrice dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR e studiosa di musica antica tra le più accreditate a livello internazionale.

E ancora, giovedì 22 giugno alle 17.00, si terrà il laboratorio didattico dedicato alla musica, condotto dalla 4Culture srl per i più piccoli (da 7 a 10 anni). Per i bambini l’ingresso e i laboratori sono gratuiti, ma devono essere accompagnati da almeno un adulto, soggetto a bigliettazione ordinaria. La prenotazione è obbligatoria e per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo comunicazione@4culture.it.

Infine, la musica sarà ancora protagonista al MArRC venerdì 23 giugno 2023 con la conferenza scientifica “Le azioni ed i movimenti espressivi nel rito nell’ arte e nella malattia. Una visione contaminata dell’attività del cervello umano”.