Reggio Calabria – Estate 2023 al Parco dell’Area sacra Griso Laboccetta

Prosegue il percorso di rivitalizzazione del Parco Griso Laboccetta,di proprietà di Citta Metropolitana con la vigilanza e la cura della Soprintendenza SBAP di RC e VV e la gestione (da giugno 2022) della Associazione Ulyssses con il nuovo Direttivo (Giuseppina Vitetta, Sabata Petrilli ,Katia Marcianò,Maria Teresa Aversa,Piero Praticò ) e i partner associati in questa impresa culturale.

Alcuni aggiornamenti relativi alla valorizzazione dei resti archeologici e alla attività di comunicazione rivolta ai visitatori di ogni età.

Sulla valorizzazione dei resti archeologici, a giorni la Soprintendenza avvierà i lavori di progetto per una migliore visibilità e lettura del perimetro degli edifici esistenti. Solo al completamento di questi potremo veramente incrementare le visite delle scuole che pure ci sono state nell’ultimo scorcio di questa primavera, e restituire il vero valore ad un’area molto più importante di quanto questi resti possano trasmettere. Basta visitare il piano terreno del MArRC per capire cosa sia stato trovato qui nel corso degli scavi! I lavori, la cui durata sarà limitata, convivranno tranquillamente con le attività culturali programmate e potranno essere seguiti in sicurezza dal pubblico nell’ampio orario di apertura(da martedì a sabato tutte le mattine 9,30-12,30;giovedì e sabato anche pomeriggio 16,00-18,00)

Per la seconda, attività di comunicazione, viene implementato costantemente il sito arte reggina .it , aggiornata in tempo reale la pagina fb Area archeologica “Griso Laboccetta” .In un rapporto formale con l’Istituzione stiamo lavorando con gli studenti del Corso di Comunicazione grafica dell’Accademia di Belle Arti reggina per creare un nuovo logo dell’area e costruire un racconto, per brevi frasi rievocative e immagini, che costituisca un percorso narrativo visibile dall’esterno attrattivo per i passanti, segnalando agli stessi cittadini, che ancora in gran parte ne ignorano l’esistenza,di avere un piccolo tesoro,un’oasi che speriamo sempre più verde e colorata,nel pieno centro cittadino. Abbiamo di recente posizionato tre piccoli pannelli autoportanti, con la possibilità di lettura, con Codice QR, di testi e immagini descrittive del sito. Attendiamo di posizionare,a fine lavori, ulteriore segnaletica già realizzata.

Passiamo al Programma estivo che speriamo eguagli o superi, quello della scorsa estate ricco di musica classica e giovani cantautori,concerti jazz,teatro a ispirazione mitologica e reading moderni,presentazione di narrativa e poesia in forma dialogante e spesso accompagnata da momenti musicali,danza. Alcune iniziative legate a esposizioni di artigianato derivato da riciclo di materiali o produttori locali di raffinate leccornie come cioccolato o miele hanno animato la stagione autunnale fino a novembre.

Ci impegniamo al massimo anche per questa seconda estate,come è nello spirito della Associazione Ulysses, per offrire ai reggini e ai loro ospiti ritornati in città per le vacanze e speriamo a tanti turisti, il meglio possibile ringraziando quanti collaborano con noi nel campo della musica,dell’editoria,della danza,dell’arte e della cultura in genere,professionisti e amici senza i quali