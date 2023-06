Reggio Calabria – Esaltante la stagione Sociale e Culturale di Incontriamoci Sempre

Si è appena conclusa la lunga maratona Sociale e Culturale

dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato. Si

registrano numeri da capogiro, per presenze, in ogni iniziativa,

organizzata sia all’interno che all’esterno della bellissima Sala Museo

“Il Ferroviere” della Stazione di RC S Caterina.

La collaudata Rassegna domenicale “Calabria D’Autore” e “Lo Stretto che

balla”, il laboratorio di danze tradizionali del centro-sud Italia,

hanno riscontrato unanimi apprezzamenti.

Positivi gli eventi al di fuori della stazione di S.Caterina: dalla

Tombolata Benefica, che ha registrato il sold out lo scorso 26 dicembre

presso l’auditorium “Don Orione” S.Antonio, al classico appuntamento con

il “Treno della Befana” che ha registrato, oltre ogni più rosea

aspettativa, la presenza di circa mille persone.

Altro importante appuntamento, “La giornata della Solidarietà”, vissuta

nel periodo pasquale e la donazione delle uova pasquali ai bambini

ricoverati al reparto di pediatria del Gom di Reggio Calabria: un

momento di grande commozione.

“Atri appuntamenti ci aspettano” dichiara il Presidente Pino Strati

“dopo l’elezione del nuovo ed allargato consiglio direttivo: si

ripartirà con altrettanto entusiasmo, per regalare al nostro territorio,

momenti significativi di arte, cultura e solidarietà.”

Questi i temi cari ad Incontriamoci Sempre e portati avanti in questi

anni, grazie ai quali, la Stazione FS di S.Caterina, a Reggio Calabria,

ha conquistato la ribalta nazionale per la grande mole di attività.

“In questi giorni” continua Strati “è stato pubblicato il bando del

Concorso Internazionale di Poesia Incontriamoci Sempre, giunto alla sua

Tredicesima edizione e si è già al lavoro per l’organizzazione del

Premio Simpatia della Calabria, giunto alla sua sedicesima edizione, che

avrà luogo a fine settembre in una splendida location. Siamo

particolarmente legati a questo evento durante il quale, da tantissimi

anni ormai, abbiamo il piacere di insignire illustri personaggi

calabresi, o di origine, di caratura nazionale ed internazionale,

premiandoli con il prestigioso orologio da tasca Perseo, che rappresenta

la Storia, la cultura e la tradizione delle Ferrovie”

Le creazioni orafe del Maestro Michele Affidato sono l’icona di questo

prestigioso Premio, divenuto molto importante, per la grande capacità

organizzativa e grazie alla conduzione del nostro Marco Mauro: con lui

il successo è garantito.

Il Direttivo