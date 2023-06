Reggio Calabria – Comunità inclusive e sostenibili: concorso scolastico “La Solidarietà: Pasquale Marciano”

Si è concluso, con la cerimonia di premiazione del concorso scolastico “La Solidarietà :Pasquale Marciano”, l’anno scolastico dell’Istituto Comprensivo “Campo Calabro– San Roberto”. Il concorso organizzato dall’Associazione “Nuova Solidarietà-ODV”, rivolto agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo grado è giunto alla 9ͣ edizione. Esso ha la finalità di sensibilizzare le alunne e gli alunni sui temi della sostenibilità, dell’uguaglianza, della diversità, dell’inclusione sociale e della solidarietà, riflettendo sui concetti di identità ed appartenenza e sulla diversità come valore e ricchezza; di promuovere la solidarietà come stile di vita e proiezione verso il futuro, dove tutti “Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Siamo responsabili gli uni degli altri”. (cit. Dalai Lama)

Tema per l’anno scolastico 2022/2023 è stato “ Il mondo che vorrei: Solidarietà ed Inclusione”.

gli alunni potevano partecipare con elaborati scritti, disegni o presentazioni multimediali, attraverso cui esprimere riflessioni, valori legati all’idea di una comunità solidale, multiculturale e attenta all’ambiente, storie di una comunità veramente inclusiva.

Gli elaborati presentati quest’anno hanno prediletto la poesia come forma di espressione che veicola i valori più profondi. Essi sono stati valutati da una commissione composta da esponenti del terzo settore e del mondo del volontariato che hanno speso la loro vita con i giovani e per i giovani: prof.ssa Maria Pascuzzi, antropologa; prof.ssa Maria Calabrò, presidente CIF sez. Campo Calabro; dott. Antonello Calarco. La commissione ha espresso ai ragazzi vivi ringraziamenti per i sentimenti che sono riusciti a suscitare con le loro poesie e con le riflessioni che ne sono scaturite.

Durante la cerimonia è stato proiettato il video realizzato dagli alunni della III B dell’anno scolastico 2021/2022 vincitori della passata edizione, dal titolo “Armonie di coscienze”, a rappresentare il continuum delle tematiche concorsuali differenti, ma similari ogni anno.

Vincitore della 9 ͣ edizione è stato l’alunno Walter Morabito, classe III A scuola secondaria di I grado, plesso di Campo Calabro, con la poesia “Amore incondizionato”, che si è aggiudicato un buono da spendere per l’acquisto di materiale didattico.

Alla cerimonia presente il corpo insegnante, la rappresentanza della Dirigenza e gli allievi che hanno partecipato. A tutti è stato consegnato un attestato di merito “per aver saputo rappresentare la ricchezza della diversità”.