Reggina, ufficiale: c’è l’ok per l’omologa. Saladini: “Ora inizia il futuro”

La Reggina ha ricevuto l’ok del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria per il piano di ristrutturazione del debito. Per il club inizia un nuovo futuro. “Quanto accaduto – ha spiegato Saladini – questa mattina la serenità di iniziare a guardare al futuro con sicurezza. I giudici hanno ritenuto che il nostro piano per il risanamento della società era congruo e rigoroso. Pochi minuti fa è arrivata l’ok dell’omologa”.

“Finalmente – ha aggiunto il patron – si mette un punto e il passato alle spalle. Grazie alla sentenza dei giudici possiamo pensare al futuro del club”