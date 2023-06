Plastic Free: i volontari reggini a Villa San Giovanni per ripulire il mare e la spiaggia dai rifiuti

Un appuntamento speciale, quello di domenica 18 giugno, che vedrà i volontari reggini di Plastic Free attivarsi per la prima volta a Villa San Giovanni a fianco della Lega Navale Italiana (Sezione di Villa San Giovanni) per una raccolta di plastica e rifiuti che coinvolgerà la spiaggia di Cala Carbonara e il tratto di mare che la bagna.

I volontari in maglia blu si sono dati appuntamento domenica mattina alle ore 08:30 a Cala Carbonara per un nuovo evento di clean up e sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di ridare decoro ad una zona estremamente importante, sia dal punto di vista storico che ambientalistico, della Costa Viola. La spiaggia si trova ai piedi di una delle più antiche torri d’avvistamento cinquecentesche del circondario di Reggio Calabria, Torre Cavallo, che rende lo scenario costiero particolarmente suggestivo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni, sarà solo il primo di una lunga serie di iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sui temi del rispetto dell’ambiente, della raccolta differenziata e della pericolosità dell’abbandono di rifiuti.

La collaborazione con la sezione di Villa San Giovanni della Lega Navale Italiana permetterà , inoltre, di partecipare all’evento di pulizia direttamente dal mare, lasciando un’impronta ancora più significativa per la riqualificazione della zona.

Appuntamento, dunque, domenica 18 giugno alle ore 8.30 presso la spiaggia di Cala Carbonara.

È consigliabile portare con sè dei guanti da giardinaggio, una borraccia con l’acqua ed un cappello per il sole.

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4856/18-giu-villa-san-giovanni

L’evento è autorizzato e patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni