Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica

Nuovo sbarco di migranti in Calabria. La scorsa notte ne sono arrivati 86 nel porto di Roccella Ionica, punto di approdo costante ormai da anni.

Con quest’ultimo, infatti, gli sbarchi nel centro della Locride sono stati in tutto cinque negli ultimi 12 giorni, per un totale di poco più di 400 migranti.

Le 86 persone giunte la scorsa notte, di nazionalità irachena, iraniana e afghana, sono approdate nel porto di Roccella a bordo di un’unità navale della Guardia costiera che li aveva soccorsi a circa 70 miglia dalla costa mentre viaggiavano a bordo di un’imbarcazione in difficoltà a causa di un’avaria al motore.

Il viaggio dei migranti, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, era iniziato 4 giorni fa da un porto della Turchia.

Dopo lo sbarco, i migranti sono stati temporaneamente ospitati nella tensostruttura che sorge nell’area portuale, gestita da alcune associazioni di volontariato, in attesa di essere trasferiti in un centro di accoglienza. (ANSA).