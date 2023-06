Locri (RC): Alla Planteria la mostra fotografica “I luoghi di Francesco Perri”

Sarà inaugurata sabato, 10 giugno 2023, alle ore 18.00, negli spazi della Planteria – Orto Urbano, lungomare di Locri, lato sud, la mostra “I luoghi di Francesco Perri”, itinerario culturale tra fotografia e letteratura. L’evento, promosso e organizzato da Planteria – Orto Urbano, associazione culturale “Francesco Perri” e Photolabor, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, nasce dalla volontà di riprendere attivamente la promozione e valorizzazione del grande scrittore di Careri, coinvolgendo un più vasto pubblico.

Perri (Careri, 15 luglio 1885 – Pavia, 9 dicembre 1974), intellettuale libero, autore di romanzi come “Emigranti” (premio Mondadori 1928, di recente ripubblicato da Rubbettino) e “I conquistatori”, pagò in prima persona il suo impegno contro il fascismo con la perdita dell’impiego come funzionario alle Poste e continui attacchi alla sua persona e alla sua opera letteraria.

Le immagini della mostra, curata dal fotografo Rosario Ceravolo, sono di Carmelo Albanese, escursionista appassionato dell’Aspromonte e di Perri. Interverranno Pasquale Giurleo, architetto e ideatore della Planteria, l’assessore alla cultura del comune di Locri, Domenica Bumbaca, e Giulio Strangio, presidente dell’associazione culturale “Francesco Perri”, che converserà anche sul “diario inedito” di Perri. La mostra sarà visitabile per tutto il mese di giugno.